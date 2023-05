Six Days in Fallujah: il nuovo trailer svela la data d'uscita dell'Early Access

Dopo un periodo di silenzio, il controverso spratauttto in prima persona Six Days in Fallujah è tornato a far parlare di sé con un trailer che ne annuncia l'imminente arrivo su PC.

Il titolo targato Highwire Games verrà infatti pubblicato sotto forma di Early Access su Steam il prossimo 22 giugno 2023. Questo significa che la versione PC arriverà in anticipo rispetto a quella console e che nel corso del tempo arriveranno aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti che ci condurranno fino alla release finale. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, il gioco dovrebbe restare in fase di accesso anticipato per poco più di un anno, quindi ci aspettiamo che la versione definitiva possa uscire a settembre 2024.

Per quello che riguarda invece i contenuti, l'Early Access includerà una serie di missioni da giocare rigorosamente in coop online, visto che l'IA degli alleati verrà introdotta solo in un secondo momento e non pare vi sia la possibilità di giocare in single player. Gli sviluppatori promettono inoltre un'elevata rigiocabilità grazie all'IA avanzata dei nemici e alla presenza di un sistema procedurale per il posizionamento degli edifici in giro per lo scenario.

