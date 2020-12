Six Invitational 2021: impresa dei Mkers, qualificati!

Il Team Mkers è riuscito nell'impresa storica di qualificarsi al prossimo Six Invitational. Per la prima volta in assoluto una squadra interamente italiana avrà la possibilità di affacciarsi al vertice della piramide competitiva di Rainbow Six Siege e confrontarsi con le grandi.

La squadra, guidata dal veterano Torok e formata da Gemini, Sasha, Aqui, Scatto e Lollo, si è resa protagonista di una cavalcata inarrestabile che l'ha portata a dominare gli Open Qualifier – con l'unica defaillance avvenuta contro il Team Secret – sino alla resa dei conti avvenuta ieri sera, contro un'altra organizzazione per metà italiana: i Tempra Esports.

Nonostante la già citata battuta d'arresto contro i Secret, i Mkers non si sono lasciati sopraffare dalla stanchezza e tra sabato e domenica, concentrati come non mai, hanno ripreso a macinare risultati.

Fatti fuori i Na'Vi in semifinale con due mappe all'attivo (vinte per 7-4 e 8-7), i ragazzi di Torok si sono presentati in finale carichi come non mai, inanellando subito le prime due mappe della best of five (7-5 e 7-1).

Solo su Villa i Tempra hanno dato segni di vita, portandosela a casa peraltro con un punteggio incontestabile: 7-1. I Mkers si sono però ripresi in fretta dalla batosta rimediata, rimettendo in riga gli avversari in Clubhouse (strappata alla fine per 7-3).

I Mkers quindi andranno ad affiancare le magnifiche sedici già qualificate per l'appuntamento più atteso dell'anno: BDS Esport, TSM, Cloud9, Ninjas In Pyjamas, DarkZero Esports, Team Liquid, Giants Gaming, Spacestation Gaming, Team oNe eSports, Virtus.pro, Wildcard Gaming, Team Empire, FaZe Clan, Oxygen Esports, G2 Esports, MIBR.

Che dire, GG Mkers!