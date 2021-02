Six Invitational 2021 rimandato a data da destinarsi: ecco perché

Mancava poco più di una settimana all'inizio del Six Invitational 2021, con i nostri Mkers pronti a giocarsi le loro carte a Parigi. Ubisoft, però, ha appena diramato il seguente comunicato stampa. Il 29 gennaio il Primo Ministro francese ha annunciato che le frontiere francesi sarebbero state chiuse a tutti i viaggiatori extra-UE.

A seguito di questo annuncio, Ubisoft, insieme al partner Live Nation, ha lavorato instancabilmente per trovare una soluzione per poter organizzare l’edizione fisica del Six Invitational 2021 a Parigi nel mese di febbraio come inizialmente previsto.

Tuttavia, abbiamo ora appreso che gli eventi esport in LAN non sono più realizzabili nel contesto odierno, nonostante le rigorose misure sanitarie in vigore. Di conseguenza, non abbiamo altra scelta se non rimandare il Six Invitational 2021 a una data da destinarsi. Anche se siamo ovviamente delusi che il Six Invitational non avrà luogo questo mese come previsto, ci stiamo ora impegnando a rivalutare la situazione e cercare possibili alternative; sappiamo che i fan non vedono l’ora sia di scoprire i cambiamenti imminenti previsti per Rainbow Six Siege, che della competizione stessa.

Stiamo ascoltando e lavorando con le organizzazioni per poter trovare le migliori soluzioni possibili. Presto avremo maggiori dettagli sul preciso impatto che questa decisione avrà sui roster e sulla Season 2021. Per noi, il Six Invitational è un modo per celebrare la community Siege di tutto il mondo, e richiede match interregionali per essere una vera e propria competizione internazionale.

Tutti noi abbiamo atteso con impazienza la sfida tra le regioni e la conclusione della corsa verso il Six Invitational, per il quale tutte le squadre professionistiche si sono impegnate a partire dal lancio della Season 2020 in tutte le regioni. Per via dell’ubicazione dei server, e per assicurare la massima integrità competitiva, una competizione del genere può solo avvenire radunando tutte le squadre partecipanti nello stesso luogo.

Anche se i nostri piani sono costantemente messi alla prova dall’evoluzione della pandemia, siamo tutti sulla stessa barca. Il nostro obiettivo principale è sempre lo stesso: offrire la miglior esperienza possibile sia alle nostre squadre professionistiche che alla nostra appassionata community per tutta la durata della season, garantendo la sicurezza di tutti. Vi ringraziamo per il vostro supporto continuo, la vostra passione e la vostra comprensione. Stiamo lavorando duramente, e vi daremo maggiori informazioni il prima possibile.