Six Invitational: a poche ore dall'inizio il Covid falcidia le squadre

Il Covid ha colpito alcuni giocatori giunti in Svezia per disputare il Six Invitational 2022. Le squadre interessate dai casi di positività sono Team Empire, Natus Vincere, FURIA, Oxygen, Ninjas in Pyjamas ed Elevate. Praticamente giocatori di tutte e quattro le regioni competitive in cui si suddivide il panorama esport di R6.

Le squadre non vengono squalificate, comunque. Sembra che siano in corso delle ristrutturazioni nei setup affinché i giocatori possano partecipare all'evento dalle loro stanze d'albergo, mentre il resto della squadra che è risultato negativo gareggia dalla venue, dal vivo.

L'annuncio via Twitter non ha specificato quali giocatori siano risultati positivi, né quanti giocatori di ciascuna squadra siano risultati positivi.

Durante l'evento, i giocatori che risultano positivi potranno rimanere se lo desiderano. Secondo la pagina delle Linee guida, il protocollo per un test positivo in Svezia afferma: "Il giocatore verrà posto in isolamento e verranno prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e del personale durante la competizione. Se la squadra e il giocatore colpito desiderano procedere con la competizione, faremo del nostro meglio per sostenere il gioco a distanza, in isolamento nelle stanze d'albergo. Al team verrà fornito il supporto necessario per garantire che vengano rimpatriati in condizioni di sicurezza ottimali".

Secondo i tweet di Davide "FoxA" Bucci e Anthony "HOP3Z" Nizzardo, la situazione di Oxygen è tranquilla. Il loro allenatore, HOP3Z, è risultato positivo al COVID-19 e allenerà dalla sua stanza d'albergo, ma la squadra potrà comunque giocare tutti insieme nella sede.

Il giocatore dei Natus Vincere Jack "Doki" Robertson ha twittato di essere risultato positivo e gareggerà dalla sua stanza d'albergo. Secondo un annuncio dei NiP, l'allenatore della squadra Jair "Mity" Soares è risultato positivo. Andre "BOB" Cardoso lo sostituirà in sede con la squadra.