Skate 4 sarà ambientato a Fun City: la mappa trapela dal playtest del gioco

Sono finalmente iniziati i playtest dell'alpha di Skate 4, che hanno permesso a diversi membri della community di provare con mano il gioco. Come ampiamente prevedibile, i test sono stati accompagnati da una serie di leak comparsi su Reddit: il principale di questi, emerso nelle scorse ore, riguarda la mappa di Skate 4.

Stando ad un leak pubblicato su Reddit, infatti, la città in cui è ambientato Skate 4 si chiamerebbe "Fun City": nome decisamente poco ispirato, questo è vero, ma pare che l'area esplorabile sarà molto più grande che negli altri giochi della serie. Potete dare un'occhiata ad uno screenshot della mappa del gioco nell'immagine riportata in calce a questa notizia.

Il leaker di Reddit, comunque, ha confermato che la mappa arriva da una build del gioco ad uno stato precoce dello sviluppo, e che dunque intere aree potrebbero essere eliminate dalla versione definitiva o completamente riviste, poiché la mappa stessa sarebbe ancora soggetta a cambiamenti.

Inoltre, pare che "Fun City" sia solo una parte di una mappa molto più grande, che però non è stata resa completamente accessibile agli utenti. Il leaker, comunque, ha confermato che il gioco utilizzata il Frostbite Engine come motore grafico e che la versione di prova attuale è priva di texture, come già mostrato dall'ultimo trailer del gioco.

A quanto pare, poi, la mappa riprenderebbe alcune delle aree già esplorabili nei precedenti capitoli della serie ed utilizzerebbe un meccanismo di fast-travel tramite le fermate dell'autobus sparse per la città. Dopo aver confermato la possibilità di costruire degli Skatepark online in gruppo, poi, il leaker ha anche spiegato che il personaggio principale potrà essere personalizzato in ogni suo tratto.

Infine, pare anche che il gioco avrà una modalità carriera, paragonata a quella di Tony Hawk's Proving Ground, e che la produzione avrà un sistema di livelli da 1 a 100, che aumenteranno in base alle acrobazie del protagonista. Queste ultime, inoltre, faranno anche ottenere più follower al giocatore, i quali dovrebbero avere un qualche ruolo in una delle meccaniche di gioco.