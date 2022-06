Skate 4: aperte le registrazioni ai nuovi test, ecco come iscriversi

Attraverso un nuovo trailer dal taglio ironico, Electronic Arts mostra alcun stralci di gameplay tratti da Skate 4, il nuovo episodio in sviluppo presso gli studi di Full Circle che riporterà in scena il brand dopo una lunga assenza.

Intitolato "Still working on it", il filmato mostra delle sequenze di gioco tratte dalla versione "pre-pre-pre-Alpha" di skate. (questo il titolo ufficiale di Skate 4), dunque a lavori ancora nelle primissime fasi e con buona parte di meccaniche, ambientazioni ed animazioni ancora da perfezionare. Si tratta comunque di materiale sufficiente per potersi fare una primissima idea sulle potenzialità del titolo, in attesa di vederlo in una forma più completa. Il narratore stesso del resto conferma che il team di sviluppo punta ad offrire maggiore libertà ai giocatori rispetto al passato, sia in termini di mappe che di possibilità ludiche.

Ma non è finita: il trailer invita i giocatori ad iscriversi alla prossima fase di testing tramite il programma skate. insider, raggiungibile attraverso il sito ufficiale di EA. "Vi abbiamo detto che siamo tornati e che ci stiamo ancora lavorando, ma è ora che vediate cosa abbiamo realizzato. È ancora presto, ma vogliamo fare le cose per bene, e ciò significa invitarvi a partecipare allo sviluppo", si legge sul sito.

EA assicura a tutti gli iscritti che verranno selezionati la possibilità di "giocare in anteprima e di fornire feedback durante tutte le fasi di sviluppo. Dobbiamo ampliare l'accesso a skate. gradualmente con il progredire dello sviluppo per assicurare un'esperienza fluida, e ciò significa che non possiamo garantire quando verrete ammessi a giocare". L'azienda per adesso non parla di date specifiche, ma fa una grossa precisazione: "I testing di skate. insider saranno test di gioco chiusi per chiunque sia stato selezionato a partecipare. È proibito condividere video, registrazioni, immagini o streaming di qualsiasi contenuto del gioco".

Proprio in questi giorni l'insider Tom Henderson aveva parlato di nuovi test per Skate 4 a luglio 2022, dunque non è da escludere che possano effettivamente partire tra pochissimo.