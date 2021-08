Skate 4 arriva anche su PC: la conferma ufficiale di Electronic Arts

Dopo aver ascoltato le incessanti richieste dei fan, Electronic Arts ha finalmente dato il via allo sviluppo di un nuovo capitolo della serie di Skate, di cui si stanno occupando i ragazzi di Full Circle, un nuovo studio assemblato appositamente per plasmare la nuova iterazione del franchise.

Ad oggi è stato mostrato ben poco del progetto, al netto di un video dedicato al mocap in occasione dell'EA Play 2021, e rimaniamo in paziente attesa di un reveal del gameplay. Nel frattempo, però, Electronic Arts fa un importante annuncio tramite i suoi canali ufficiali: Skate 4 sarà pubblicato anche in formato PC. Si tratta della prima volta in assoluto che la serie di skateboarding open world sbarca anche su questa piattaforma, essendo legata storicamente alle console PlayStation e Xbox.

C'è da dire che la notizia non giunge totalmente inaspettata, dal momento che la stessa Electronic Arts non ha privato i giocatori PC di due titoli così pad-centrici come Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 in versione rimasterizzata, anch'essi basati sulla disciplina dello skateboarding.



A questo punto rimaniamo curiosi di dare finalmente uno sguardo al titolo che in azione, il cui sviluppo procede evidentemente a pieno ritmo. Secondo il noto leaker Tom Henderson, Skate 4 accoglierà un upgrade per la funzione del Bone Breaker.