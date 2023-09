Skate 4 come Assassin's Creed: un video leak mostra il lato parkour del gameplay

Di ritorno da Baghad con la clip parkour di Assassin's Creed Mirage, volgiamo idealmente lo sguardo in direzione dell'universo free roaming di Skate 4 per ammirare un video leak che testimonia il lavoro che sta portando avanti da EA Full Circle per implementare delle meccaniche di gameplay votate, appunto, al parkour.

Il filmato in questione mostra una versione pre-pre-Alpha del simulatore di skateboard targato Electronic Arts, con i tester chiamati a provare le nuove animazioni adottate da Full Circle per rendere ancora più immersiva, autentica e divertente l'esperienza di gioco restituita dal prossimo capitolo di Skate.

La clip, di conseguenza, non svela chissà quale trick inedito ma risulta essere comunque molto importante alla luce dell'impegno profuso dalla sussidiaria di EA nella creazione di un mondo di gioco pieno di elementi con cui interagire.

Nelle scorse settimane, d'altronde, sono stati gli stessi autori di Full Circle a specificare che il prossimo capitolo di Skate sarebbe stato al centro di un'esperienza di gioco "in continua espansione, quasi fosse una sorta di 'cassetta degli attrezzi digitale' dalla quale estrarre di volta in volta dei trick e delle animazioni nuove in base alle necessità, al proprio stile e alle aree da esplorare".

Se volete saperne di più al riguardo, vi lasciamo all'ultimo video che spiega come procede lo sviluppo del nuovo Skate, il cui lancio (presumibilmente su PC, PS5 e Xbox Series X|S) sembrerebbe essere ancora lontano a giudicare dalle clip della fase di alpha testing che stanno circolando in rete.