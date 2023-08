Skate 4, come procede lo sviluppo? I segreti del gameplay nel quarto video Board Room

Dopo aver ribadito l'assenza delle loot boxes in Skate 4, Electronic Arts e il team Full Circle colgono l'opportunità offertagli dal video approfondimento della serie The Board Room per illustrare le novità di gameplay che interesseranno il prossimo capitolo del simulatore di skateboard.

Nella cornice del Capture Lab utilizzato da Electronic Arts per registrare le sessioni di motion capture, gli esponenti di Full Circle hanno discusso degli interventi compiuti per tratteggiare un'esperienza di gioco ancora più immersiva, autentica e divertente.

La sussidiaria di EA spiega di essere ancora nel pieno dello sviluppo del prossimo capitolo di Skate e di voler mantenere intatta l'essenza della serie. Con l'ausilio di spezzoni ingame tratti dalla versione pre-pre-Alpha del nuovo Skate, Full Circle entra nel merito del lavoro svolto per evolvere e arricchire il gameplay attraverso l'aggiunta di nuove meccaniche e, con esse, di trick del tutto inediti che rappresentino la massima libertà d'espressione dello skateboarding moderno.

Dai flip trick a velocità variabile ai wallies, gli sviluppatori spiegano di voler costruire l'impianto ludico del prossimo capitolo di Skate con il preciso scopo di "assicurarci che i giocatori abbiano accesso a un sistema di gameplay in continua espansione, quasi fosse una sorta di 'cassetta degli attrezzi digitale' dalla quale estrarre di volta in volta dei trick nuovi in base alle necessità e al proprio stile".

L'altro aspetto rimarcato da Full Circle è quello inerente i livelli di abilità richiesti per accedere alle diverse funzioni e meccaniche di Skate 4: la speranza degli sviluppatori, in tal senso, è quella di edificare un'impalcatura di gioco tanto ampia, variegata e personalizzata da poter aderire e rispondere con efficacia ai gusti, alle capacità e alle esigenze di ciascuna tipologia di appassionato, dai fan di lungo corso ai nuovi adepti.

Restiamo quindi in attesa di ricevere maggiori dettagli da EA sul gameplay e sui contenuti di Skate 4, come pure sulle tempistiche di lancio e sulle piattaforme destinate ad accogliere il nuovo capitolo della serie free roaming (presumibilmente PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S).