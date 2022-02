Skate 4 tra contenuti generati dagli utenti e tempi di lancio: ne parla il CEO di EA

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di Electronic Arts, l'amministratore delegato Andrew Wilson ha discusso dello sviluppo di Skate 4 e offerto delle importanti precisazioni sui contenuti e sulle tempistiche di lancio del titolo di Full Circle che sancirà il ritorno di questa storica serie.

Nel fornire ai propri azionisti tutti i ragguagli sui risultati di un 2021 da record per Electronic Arts, il massimo esponente della compagnia ha affermato che i lavori sul nuovo capitolo di Skate procedono come da programma. Ma non solo.

Sempre a detta di Wilson, infatti, "il gioco si baserà sulla capacità degli utenti di creare i propri contenuti e inserirli in quell'ecosistema. L'abbiamo fatto per molto tempo con la serie di The Sims, portiamo avanti quella filosofia con Ultimate Team per FIFA o Madden e lo metteremo al centro del design di Skate, che lanceremo presto".

L'ultimo appunto del CEO di EA sull'uscita di Skate 4 che avverrà "presto", come facilmente intuibile, sta alimentando le speranze dei fan per un ritorno di questa apprezzata serie di skateboard a tinte open world nel corso del 2022 appena iniziato. Al netto delle dichiarazioni di Wilson, l'ipotesi della commercializzazione di Skate 4 nel 2022 sembra essere piuttosto remota, in funzione del fatto che lo sviluppo del nuovo Skate è iniziato nel 2021 presso Full Circle, la software house fondata e diretta da Deran Chung e Cuz Parry, i principali responsabili creativi dei precedenti capitoli della serie.