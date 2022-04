Skate 4, curiosi di provarlo? I playtest partono questa settimana, per Tom Henderson

Dopo essere entrato in fase di playtest su Origin, sembra che Skate 4, che non abbiamo ancora avuto la fortuna di ammirare in azione, potrebbe presto essere proposto ad una selezione di giocatori tramite una versione di prova del nuovo gioco di skating.

Secondo l'insider Tom Henderson, che ha ormai dato prova di essere una fonte piuttosto affidabile, Electronic Arts ha recentemente mandato degli inviti ad alcune persone per testare Skate 4 durante questa settimana. Henderson non ha rivelato molto sulla fase di test del gioco in generale, ma un suo recente tweet ha lasciato intendere che gli inviti sono ormai stati spediti, e chissà che ci siate anche voi tra i fortunati.

A due anni dall'annuncio, il publisher Electronic Arts e gli sviluppatori di Full Circle dovrebbero ormai essere giunti in una fase più avanzata della realizzazione di Skate 4 e, sebbene il lancio entro il 2022 non sia affatto garantito, sembra sempre più probabile che potremmo iniziare a vedere del gameplay reale del gioco nelle prossime settimane.

Electronic Arts ha dichiarato nelle precedenti occasioni che Skate 4 "si baserà sulla capacità degli utenti di creare i propri contenuti e inserirli in quell'ecosistema", similmente a quanto avviene negli altri titoli del publisher, come ad esempio FIFA Ultimate Team, Madden e The Sims.