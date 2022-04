Skate 4, i giocatori potranno costruire assieme nuovi skatepark online: parla Jeff Grubb

Continuano ad arrivare voci di corridoio sul prossimo episodio di Skate, la serie sportiva firmata Electronic Arts, per il momento ancora sprovvisto di una precisa finestra di lancio. Il giornalista Jeff Grubb fornisce però ulteriori dettagli su cosa i fan potrebbero trovare all'interno del gioco completo.

Oltre ad aver mostrato un gameplay pre-alpha di Skate 4, l'insider parla anche dei contenuti in sviluppo, lasciando intendere che l'opera offrirà una modalità online libera che consentirà ai giocatori di svagarsi assieme e di poter persino creare nuovi skateparks assieme. EA sembra dunque puntare forte su un'elevato grado di personalizzazione, nel tentativo di rendere il franchise più moderno ma mantenendolo fedele alla sua tradizione allo stesso tempo.

"Vogliono metterci materiale moderno, la roba che vedresti tipicamente in un gioco di Forza o nei più recenti giochi multiplayer online,dove hai un sacco di elementi di personalizzazione per il tuo personaggio come skin alternative, skin per lo skate, cose simili", spiega Grubb, confermando che "ci saranno tantissimi contenuti generati dagli utenti, che potrai usare per personalizzare il tuo skate con tutta la roba più assurda creata dalla community, vogliono davvero enfatizzare questo aspetto".

Riguardo la possibile modalità online libera, al giornalista l'idea piace: "Ti puoi intrattenere con i tuoi amici o con chiunque sia presente all'interno del server, e chiunque può invitare altri giocatori a compiere acrobazie varie lungo lo scenario". Un qualcosa, insomma, che avviene regolarmente nella vita di tutti i giorni, quel tipo di realismo che, secondo Grubb, EA vuole raggiungere con Skate 4.

"Le persone - continua Grubb - potranno collaborare tra loro per creare allo stesso tempo skateparks personalizzati. Puoi aggiungere o rimuovere roba al volo, e coloro che hanno avuto modo di provare questa modalità confermano che è quel tipo di possibilità che risulta molto divertente da fare con amici ed altri utenti". Se quanto affermato dall'insider dovesse corrispondere al vero, Skate 4 potrebbe avere il potenziale per rendersi interessante agli occhi degli appassionati, tuttavia bisogna per ora aspettare conferme ufficiali di EA riguardo i contenuti del gioco.

Per Tom Henderson i playtest di Skate 4 stanno per iniziare e gli inviti già mandati, sebbene anche su questo aspetto per ora non ci sono state comunicazioni da parte del colosso americano.