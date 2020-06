Skate 4, il gioco potrebbe essere open-world: le parole di EA

Dopo numerosi rumor legati ad un abbandono della serie Skate da parte di Electronic Arts, durante l'EA Play Live 2020 sono invece giunte notizie positive per tutti gli appassionati del franchise.

EA ha infatti annunciato Skate 4, nuovo capitolo della saga dedicati agli appassionati di skateboard. Il gioco, al momento, si trova ancora delle prime fasi dello sviluppo e il suo approdo sul mercato potrebbe dunque richiedere diverso tempo. In attesa di ulteriori dettagli su Skate 4 da parte el team di sviluppo, possiamo tuttavia segnalare alcune considerazione elaborate dal CEO di EA nel corso di un recente meeting finanziario.

Dialogando con gli investitori, Andre Wilson ha infatti dichiarato che Skate 4 potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di "contenuti generati dagli utenti, open-world, e interazioni", tre elementi che vendono definiti dal CEO EA come trend ormai consolidatisi da tempo nell'industria del videogioco. Il gioco potrebbe dunque inserirsi in un quadro nel quale EA non solo punta ad offrire produzioni in grado di avere appeal in sé e per sé, ma che, invece, possano al contempo beneficiare del supporto offerto dagli appassionati, in genere in grado di andare "oltre le aspettative iniziali".



Al momento non è nota la finestra di pubblicazione di Skate 4, così come non sono state confermate le piattaforma di pubblicazione.