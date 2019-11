Skate 4 non si farà, Electronic Arts abbandona il marchio

Da tempo si parla di un possibile Skate 4 e per molto tempo l'idea è sembrata assolutamente realizzabile, considerando che EA aveva rinnovato il marchio Skate nella primavera 2018. Adesso però le cose sono cambiate e le speranze sono destinate a dissolversi come neve al sole.

Secondo quanto riportato dall'ufficio brevetti americano (USPTO - United States Patent and Trademark Office) il primo agosto 2019 Electronic Arts ha avviato le pratiche per abbandonare i diritti sul marchio Skate, richiesta approvata proprio nelle scorse ore. Ad oggi quindi il nome Skate risulta non più in possesso di Electronic Arts e la compagnia non potrà più sfruttare questo marchio a livello commerciale.

Nel 2017 EA confermò che Skate 4 non era in fase di sviluppo, i rumor volevano un imminente annuncio all'E3 2018 ma così non è stato, le voci di corridoio si sono poi diffuse nuovamente nella primavera 2019 con annuncio previsto per l'evento EA Play di giugno ma anche in questo caso nulla da fare.

Negli anni scorsi la community ha richiesto Skate 4 a gran voce ma, come detto, lo sviluppo del gioco non è mai stato confermato, probabilmente dopo il fallimento commerciale di Tony Hawk's Pro Skater 5 di Activision, EA ha deciso di non riportare in vita il franchise Skate e ora di abbandonarlo definitivamente.