Skate 4 in playtest su Origin: presentazione ufficiale in arrivo?

Sappiamo dell'esistenza di un nuovo capitolo della serie di Skate e che Electronic Arts ci sta lavorando dal 2020. Il publisher non ha mai mostrato contenuti concreti sul progetto, tuttavia le cose potrebbero presto cambiare stando agli ultimi avvistamenti tra i meandri di Origin, la piattaforma PC gestita dalla compagnia.

Le fonti con cui è entrato in contatto il solito Tom Henderson hanno affermato che il gioco è nella sua fase di Quality Assurance, una novità rilevata tramite le API di Origin. Sotto il nome "Project Dingo", il titolo ha ora iniziato le fasi di playtest interne tramite Origin.



Origin ha anche rivelato che il gioco viene chiamato semplicemente "Skate" da Electronic Arts, il che potrebbe indicare che il titolo sarà un reboot della serie, anziché un sequel chiamato Skate 4. Dall'annuncio del gioco sono circolate anche voci sul fatto che il titolo fosse free-to-play, ma le fonti che hanno familiarità con il progetto hanno bollato queste affermazioni come semplici speculazioni.



Stando a quanto trapelato tramite Henderson, sembra che il nuovo Skate permetterà di giocare in cross-play, una funzionalità che EA sta lanciando sempre più spesso nei suoi più grandi franchise (incluso F1 2022, secondo le anticipazioni dello stesso leaker).

Insomma, indizi che lasciano presagire l'imminente presentazione del nuovo capitolo di Skate. Il reveal non avverrà tuttavia all'EA Play, dal momento che lo showcase del publisher è stato ufficialmente annullato quest'anno.