Skate 4: la presentazione ufficiale arriva a luglio? Gli ultimi leak di Tom Henderson

Dopo essersi sbizzarrito con i leak e le anticipazioni degli eventi della Summer Game Fest, l'ormai celebre "gola profonda" Tom Henderson sostiene che Electronic Arts avrebbe pianificato per il mese di luglio la presentazione ufficiale di Skate 4.

Nel suo ultimo intervento pubblicato sulle pagine di Try Hard Guides, Henderson spiega che "diverse fonti anonime mi hanno riferito che Skate 4, o più semplicemente 'Skate', verrà svelato ufficialmente il mese prossimo".

A giudicare da quanto sostenuto da Tom Henderson, lo sviluppo del titolo si troverebbe ormai in una fase molto avanzata, "ben più di quanto la gente possa pensare". Il leaker sostiene infatti che l'assaggio del gameplay di Skate 4 condiviso da Jeff Grubb ad aprile proveniva da una delle primissime build in sviluppo, da qui la convinzione di Henderson e delle sue fonti che la presentazione prevista (a suo dire) da EA per il mese di luglio possa sorprendere il pubblico per la bontà del gameplay e delle scene mostrate.

Sempre in base alle anticipazioni raccolte dal leaker, la presentazione ufficiale del nuovo capitolo di Skate sarà accompagnata da una prova offerta alla stampa di settore e, con essa, dagli immancabili approfondimenti pubblicati dai siti internazionali e dai creatori di contenuti più seguiti. Staremo a vedere.

Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che il nuovo Skate è in sviluppo presso Full Circle, una sussidiaria di Electronic Arts fondata nel 2021 dal colosso videoludico americano con a capo Daniel McCulloch, ex boss di Xbox Live; il team Full Circle annovera anche Cuz Parry e Deran Chung, i principali responsabili creativi dei precedenti capitoli della serie di Skate.