Skate 4, nuovi test in arrivo a luglio: Tom Henderson è sicuro!

Gli ultimi dettagli ufficiali su Skate 4 condivisi da Electronic Arts risalgono al febbraio di quest'anno, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero essere in dirittura di arrivo.

A suggerirlo, è il noto insider Tom Henderson, che sull'onda di una ricca serie di recenti rivelazioni aggiunge sul tavolo anche un'indiscrezione legata al titolo sportivo. Con il Tweet che trovate in calce, il misterioso utente rivela che Electronic Arts starebbe organizzando un nuovo playtest dedicato a Skate 4. La sessione di prova del gioco sarebbe peraltro piuttosto imminente, con la finestra temporale identificata dal team di sviluppo che coinciderebbe con le giornate comprese tra martedì 5 e venerdì 8 luglio 2022.

Inutile dire che, al momento, tutto tace in casa EA, con il colosso videoludico che non ha offerto alcuna informazione ufficiale in merito. Un eventuale playtest dedicato a Skate 4 deve dunque essere ancora confermato dai suoi autori, che ancora non hanno alzato definitivamente il sipario sul progetto. Sempre stando al loquace Tom Henderson, tuttavia, il reveal ufficiale di Skate 4 sarebbe previsto proprio per il mese di luglio. A questo punto, ai videogiocatori appassionati di skateboard non resta che attendere!



