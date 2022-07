Skate 4: trapela in rete la build pre-alpha, EA sconsiglia di scaricarla

Nel mentre i playtest del gioco sono da poco iniziati, la build pre-alpha di Skate 4 è in qualche modo finita in rete e risulta attualmente scaricabile attraverso alcuni siti Torrent. Electronic Arts e Full Cricle sono consapevoli della situazione venutasi a creare e hanno deciso di mettere in guardia i giocatori.

Con un messaggio pubblicato sul blog di Electronic Arts, gli sviluppatori di Full Circle si sono detti elettrizzati per aver finalmente mostrato il primo gameplay trailer di Skate 4, dopo ben 12 anni di assenza dalle scene da parte della serie. Lo studio sa bene, però, che una vecchia build del gioco sta circolando in rete, ed ha caldamente sconsigliato ai giocatori di non metterla in download.

"Siamo a conoscenza di una versione precedente del gioco che è stata distribuita senza la nostra autorizzazione. Questa build è di settembre 2021 e non è mai stata concepita per un utilizzo esterno. Sebbene comprendiamo che siate entusiasti all'idea di provare nel gioco, vi invitiamo a fare attenzione quando scaricate file da fonti sconosciute (e vi ricordiamo le potenziali conseguenze della violazione dei Termini di servizio di EA)".

Intanto è trapelata online anche la mappa di Fun City, ovvero la città in cui sarà ambientato Skate 4.