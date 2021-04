Skate 4: upgrade in vista per la funzione Bone Breaker, stando all'insider Tom Henderson

Con un simpatico messaggio condiviso sui social da Tom Henderson, il noto insider di Battlefield e Call of Duty fornisce delle interessanti indiscrezioni su Skate 4, il prossimo capitolo di questa iconica serie a mondo aperto attualmente in sviluppo presso lo studio Full Circle fondato di recente da EA.

Non pago del clamore suscitato dai suoi ultimi rumor sulla possibile ambientazione di Battlefield 6 in Giappone, Henderson lancia indizi sul progetto di Skate 4 con un tweet che preannuncia il ritorno del Bone Breaker in una versione ancora più evoluta.

Il sistema Bone Breaker, lo ricordiamo, viene utilizzato nella serie di Skate per evidenziare con un'animazione al rallentatore tutte le fratture procurate dal proprio skater dopo una caduta, con annesse statistiche sui danni causati alle singole parti del corpo.

Ebbene, a detta di Henderson i giocatori di Skate 4 assisteranno ad animazioni sensibilmente più avanzate, una vera e propria "summa del Bone Breaker di Skate 3 e del sistema X-Ray di Sniper Elite". Nel citare la funzione X-Ray della serie sparatutto di Sniper Elite, anch'essa adottata per "enfatizzare l'impatto" (questa volta dei proiettili) con animazioni speciali al rallentatore, Henderson non fa che alimentare le speranze dei fan per l'arrivo di nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Skate 4 da parte del team di Full Circle.