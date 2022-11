Skate arriverà su mobile: un playtest porta ulteriori conferme

Il mondo dei dispositivi mobili sta vivendo una fase di fermento, considerando che un buon numero di software house sta decidendo di portare le proprie IP anche in questo ambito. Dopo aver trattato il prossimo arrivo di The Sims 5 su mobile, è arrivato il momento di approfondire il progetto Skate, in quanto ci sono novità in tal senso.

Vale però la pena fare prima un passo indietro. Come fatto notare da Droid Gamers, nell'ambito di un video pubblicato a luglio 2022 chiamato "The Board Room", reso disponibile mediante il canale YouTube ufficiale di Skate, attorno al minuto 06:20 Dan McCulloch, General Manager di Full Circle, ha spiegato che il team vuole che le persone "ottengano il massimo dalla loro esperienza di gioco e possano giocare sulle loro piattaforme preferite, nel modo in cui preferiscono giocare".

"Skate sarà completamente cross-play e cross-progression, tra last-gen, next-gen e PC. Non ci fermeremo qui: continueremo a percorrere questa strada e faremo la stessa cosa coi dispositivi mobili. Vogliamo cross-play e cross-progression sui dispositivi mobili", ha continuato McCulloch. Quest'ultimo aveva però spiegato che i lavori in quella fase erano appena iniziati per il mondo mobile.

Ebbene, ora, come riportato da GamingonPhone, sarebbero state aperte le registrazioni per un playtest chiuso della versione mobile di Skate (chiamato dagli appassionati anche "Skate 4"). Insomma, tutto fa pensare che il progetto stia proseguendo strizzando l'occhio anche al mondo mobile, andando dunque oltre a PC, PlayStation e Xbox. Per ora non ci sono troppi dettagli in merito, ma staremo a vedere.