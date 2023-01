Skate, Electronic Arts ribadisce ancora: non ci saranno loot boxes

Il nuovo episodio free-to-play di Skate non ha ancora una data d'uscita ben definita e le informazioni sul gioco sono ancora poche. Le ultime novità sono arrivate da un report di Insider Gaming: secondo Tom Henderson, il nuovo Skate avrà le look boxes, emerse dall'ultima Beta del gioco.

Alla luce del report, Full Circle, il team di sviluppo dietro il prossimo gioco di Skate prodotto da Electronic Arts, è dunque intervenuta su Twitter per ribadire ancora una volta che la sua produzione non avrà loot boxes a pagamento, non avrà un'impostazione pay-to-win e non regalerà alcun tipo di vantaggio tramite la spesa di denaro reale. Ancora, non ci saranno nemmeno porzioni di mappa bloccate dietro ad un paywall, con il gioco che sarà accessibile a chiunque in ogni contenuti senza costi aggiuntivi.

Gli autori hanno quindi ricondiviso uno screen relativo ad una presentazione del gioco andata in onda lo scorso anno, così da rispondere in maniera diretta alle ultime voci di corridoio che si sono diffuse in rete. Molti aspetti del quarto gioco della serie Skate restano comunque ancora da approfondire, con Electronic Arts che dovrebbe nel prossimo futuro aggiornare i fan sull'andamento dei lavori, magari attraverso corposi video-gameplay.

In precedenza è stato rivelato che il nuovo Skate arriverà anche su sistemi mobile, oltre a debuttare su PC e console PlayStation e Xbox.