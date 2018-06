Skate: Electronic Arts rinnova il marchio, novità in arrivo su Skate 4?

Si moltiplicano i rumor sul ritorno della serie Skate: nei giorni scorsi i server di Skate 2 e Skate 3 sono tornati online senza apparentemente motivo, una situazione che ha spinto alcuni utenti di ResetERA ad indagare, scoprendo che EA ha rinnovato i diritti di sfruttamento del marchio lo scorso mese di febbraio. Che le due cose siano collegate?

Non possiamo dirlo con certezza ma l'ipotesi è che Electronic Arts stia preparando il terreno per un ritorno della serie, come sequel (Skate 4) o magari sottoforma di reboot totale. Il semplice rinnovo del marchio non rappresenta certo un grande indizio ma il recente arrivo di Skate 3 su Xbox One come gioco retrocompatibile e la riapertura improvvisa dei server lasciano ben sperare riguardo un nuovo episodio del franchise.

Skate 4 in arrivo? Lo scopriremo questa sera durante l'evento EA Play: commenteremo la conferenza in diretta su Twitch, non mancate!