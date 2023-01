Skate: il nuovo free to play di EA avrà le loot box? Nuovi dettagli dall'ultima Beta

In attesa di scoprire maggiori dettagli su Skate, nuova iterazione della serie Electronic Arts che abbraccerà il modello free to play, emergono nuove indiscrezioni sul gioco grazie agli utenti che stanno partecipando alla fase di test.

Il buon Tom Henderson, insider parecchio popolare sui social network, ha infatti diffuso alcuni dettagli ricevuti da chi sta giocando la versione Beta di Skate. Secondo l'utente Twitter, il gioco gratis avrebbe ricevuto proprio negli ultimi giorni un aggiornamento contenente anche il supporto alle loot box. Sempre secondo il rumor, le loot box in questione non sarebbero da acquistare nel negozio e si potranno riscattare tramite l'esborso delle stelle ottenute completando le sfide più complesse. Pur essendo questo l'unico sistema disponibile nella beta, i dataminer avrebbero scoperto anche l'esistenza dei Taps, un'altra valuta che potrebbe arrivare in futuro e che permetterebbe di accedere ai forzieri tramite level up, in perfetto stile Apex Legends/Overwatch (il primo).

In base alle testimonianze, ogni loot box ha un costo di 2 o 3 stelle e permette ai giocatori di avere una sorta di anteprima dei suoi contenuti: prima dell'acquisto, si possono vedere 5 oggetti e solo uno di questi si potrà ricevere all'apertura del contenitore.

Purtroppo non si conoscono i dettagli su eventuali versioni a pagamento delle loot box, ma trattandosi di un free to play è chiaro che qualcosa del genere verrà introdotto per fare in modo che il team di sviluppo possa fare cassa e procedere con il supporto a lungo termine.

Avete già dato un'occhiata alle prime clip di gameplay del nuovo Skate? Pare inoltre che il nuovo Skate sia in arrivo anche su dispositivi mobile.