Skate guarda al 2024: i playtest su PS5 e Xbox Series X/S sono in arrivo

La scorsa estate Electronic Arts aveva promesso che i testing di Skate sarebbero presto arrivati anche su console. Da allora non ci sono più stati aggiornamenti concreti in tal senso, tuttavia qualcosa sembra effettivamente muoversi ed importanti novità potrebbero arrivare molto presto.

Attraverso un nuovo diario degli sviluppatori, i ragazzi di Full Circle al lavoro sul nuovo episodio della serie EA rivelano di aver già preso decisioni in merito all'arrivo dei playtest su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che si svolgeranno nel corso del 2024. "Abbiamo buone notizie: i test su console si svolgeranno l'anno prossimo", dichiarano Cut Parry e Deran Chung, rispettivamente lead creative writer e senior creative director di Skate.

Per il momento, tuttavia, gli autori non forniscono dettagli più precisi in merito alle tempistiche ed alle modalità con le quali le prove su console dovrebbero svolgersi, pertanto ci sarà da aspettare ancora un po' prima di poter provare con mano quanto realizzato finora da Full Circle. Parry e Chung assicurano che il team sta continuando ad ascoltare attentamente tutti i feedback dei giocatori, dunque non resta che attendere la data d'inizio dei playtest su PS5 e Xbox Series X/S.

Intanto un precedente video leak ha mostrato il lato parkour del nuovo Skate, lasciando dunque intendere un gameplay molto dinamico per il progetto attualmente ancora sprovvisto di una data d'uscita definitiva.