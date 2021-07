Skate nextgen salta l'EA Play Live: novità in arrivo il 19 luglio

Con una lettera aperta indirizzata a tutti i fan di videogiochi di skateboard, lo studio Full Circle conferma la propria assenza dall'EA Play Live. Lo sviluppo del nuovo Skate, però, procede spedito, come specificano gli autori della software house di Vancouver preannunciando l'arrivo di una piccola sorpresa.

Nel messaggio condiviso sui social, i ragazzi di Full Circle ricordano che "accidenti, è passato già un anno dall'annuncio di Skate, che abbiamo combinato? Bene, da allora abbiamo formato un nuovo team e messo insieme un gruppo di persone super talentuose che si sono unite alla famiglia per lavorare duramente sul gioco. D'accordo, molti di voi speravano di vedere qualcosa di più su Skate questa settimana, ma non siamo ancora pronti per un impegno come quello che attende i fan con l'EA Play Live di questo giovedì".

I rappresentanti della nuova sussidiaria canadese di Electronic Arts precisano inoltre che "è ancora presto, ci stiamo impegnando per fare tutto nel modo giusto e questo significa che ci vorrà un po' di tempo. Il nostro obiettivo numero uno è quello di creare un gioco esplosivo: per voi, per noi e per amore dello skateboard. Tuttavia, siamo entusiasti di condividere qualcosa con tutti voi domani".

Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Full Circle con il misterioso update sullo sviluppo di Skate 4 pianificato per domani lunedì 19 luglio, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento con il programma dei giochi dell'EA Play Live che si terrà dalle ore 19:00 italiane di giovedì 22 luglio.