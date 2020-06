Skate: un nuovo capitolo è stato annunciato all'EA Play Live 2020!

Electronic Arts ha concluso il suo EA Play Live 2020 ospitando il direttore creativo Cuz Parry e il game director Deran Chung, che con immensa gioia hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie Skate.

Erano anni che si vociferava di un quarto capitolo della celebre serie a base di skateboard, ma la sua esistenza era stata smentita in più di un'occasione. A quanto pare, alla fine Electronic Arts si è decisa a finanziare il progetto, che si trova ancora alle fasi iniziali dello sviluppo. A tal proposito, il game director Deran Chung ha dichiarato: "Abbiamo aspettato anni per fare il gioco giusto al momento giusto con l'idea giusta".

Il titolo è al momento identificato semplicemente come Skate. Purtroppo, durante l'EA Play Live non è stato mostrato neppure un istante di gameplay. Non risultano essere note neppure le piattaforme di destinazione e la data di lancio. L'attesa, probabilmente, si rivelerà piuttosto lunga.