Skate: gli sviluppatori mostrano nuovi video gameplay, la Beta è in arrivo su console

Nel tardo pomeriggio abbiamo assistito a numerose dirette dedicate a produzioni di prossima uscita. Oltre agli showcase di Diablo 4 e The Division, è stato infatti trasmesso un video in cui gli sviluppatori di Skate hanno discusso a lungo del free to play.

Nel corso della trasmissione, il team ha confermato per l'ennesima volta che il gioco non implementerà loot box, smentendo le voci di corridoio di qualche settimana fa che sostenevano l'esatto contrario. Sembrerebbe inoltre che gli utenti avranno la possibilità di guadagnarsi gli elementi cosmetici per il proprio alter ego digitale e in base alla difficoltà selezionata sarà più o meno semplice ampliare il guardaroba. Oltre al semplice livello di difficoltà (ce ne saranno tre), sarà possibile anche alterare il livello di sfida tramite l'attivazione di modificatori che possono avere un impatto positivo o negativo sull'andamento della partita.

Gli sviluppatori di Full Circle hanno poi spiegato che nel gioco ci saranno sia sfide da completare in single player che attività che coinvolgeranno la community e si svolgeranno con altri utenti. Durante la diretta è stato mostrato anche un filmato di gameplay in cui il giocatore è passato ad una visuale esterna, così da posizionare una rampa di collegamento fra i tetti di due edifici, e poi tornare a giocare con il nuovo elemento dello scenario.

È stato infine confermato che anche gli utenti console potranno provare il gioco grazie ai playtest e potranno unirsi ai giocatori PC che lo stanno provando da tempo. Purtroppo non sono state fornite indicazioni specifiche sulle piattaforme coinvolte o sul periodo di lancio della Beta.

