Skater XL: annunciata la data di uscita ufficiale su PS4, Xbox One, Switch e PC

Gli sviluppatori di Easy Day Studios hanno ufficialmente annunciato la data di lancio di Skater XL, simulatore di skateboard con ambientazioni oper world in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

La data di uscita di Skater XL, prevista per il 7 luglio, è stata anticipata da un trailer di presentazione sulle possibilità di personalizzazione e sui brand che faranno parte del gioco. Gli sviluppatori hanno infatti lavorato duramente per garantire la partnership ufficiale con le migliori marche di skateboard presenti sul mercato. Il gioco offrirà infatti attrezzature e abbigliamento di oltre 25 brand tra cui Vans, DC Shoes, New Balance, Primitive, Santa Cruz, Element e molti altri.

Oltre al classico vestiario da "strada", Skater XL permetterà di configurare ogni singola parte del proprio skateboard virtuale inclusi deck, truck, ruote e griptape. Il team di sviluppo proverà a riportare in auge il genere con un sistema di controlli completamente rinnovato e con il miglioramento del comparto grafico grazie alla ricostruzione di alcuni degli skatepark più famosi al mondo come il Courthouse di Los Angeles.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Skater XL uscirà ufficialmente il 7 luglio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.