SkateBird: il 'Tony Hawk dei passerotti' arriva ad agosto su PC, Xbox e Switch

In occasione dello show E3 2021 di Limited Run Games, gli sviluppatori di Glass Bottom hanno confermato la data d'uscita di SkateBird con un frenetico video gameplay che ben rappresenta la cifra stilistica e ludica di questo titolo di skateboard con protagonisti, ebbene sì, dei passerotti!

Già apparso in più riprese negli eventi mediatici degli ultimi mesi, SkateBird promette di farci calare nei panni, o meglio, nelle piume di un manipolo di uccellini con la passione per lo skateboard. Il nostro compito sarà quello di autare un pennuto a trasformarsi nel "Tony Hawk dei passerotti" dopo aver assistito al ritiro dalle scene del nostro amico skater umano.

Progredendo nella campagna principale, l'uccellino che aspira a diventare il nuovo campione di skateboard del regno animale potrà esplorare tanti parchi, ciascuno con un layout studiato per spronare i giocatori a evolvere il proprio stiletra grind, trick e abilità speciali.

Non mancheranno ovviamente gli oggetti collezionabili tra capi d'abbigliamento alla moda, playlist segrete con cui ampliare il catalogo dei brani da eseguire nelle partite e ulteriori oggetti segreti da sbloccare portando a termine le attività richieste dagli altri passerotti presenti nella mappa. Gli eroi alati di SkateBird migreranno su PC, Nintendo Switch, Xbox One e in retrocompatibilità su Xbox Series X/S dal prossimo 12 agosto.