Skateboard di Silent Hill: ecco il grande annuncio di Konami!

Nel weekend il Konami Shop aveva anticipato l'arrivo di "qualcosa di grosso" per inizio settimana, la mente è subito corsa a Silent Hill e al misterioso progetto Abandoned. Ma in realtà l'annuncio non è assolutamente legato ad un nuovo gioco.

L'annuncio è effettivamente arrivato e riguarda l'apertura dei preordini per gli skateboard ufficiali di Silent Hill in due colorazioni, con protagonista la celebre infermiera apparsa per la prima volta in Silent Hill 2. Gli skateboard di Silent Hill saranno disponibili in preordine dal 23 giugno, prodotti in quantità limitate e in vendita solo fino ad esaurimento scorte.

Tutto qui, per il momento nessun annuncio di un nuovo Silent Hill, al contrario di quanto si era pensato nel weekend, quando il Konami Shop su Instagram aveva postato immagini di Pyramid Head preannunciando "grosse novità" cavalcando ovviamente il filone dei rumor legati al possibile ritorno di Silent Hill. Alla fine del post si legge che il nuovo merchandising è stato lanciato per "celebrare..." qualcosa di non ancora noto.

Resta adesso da capire se Abandoned sia effettivamente Silent Hill oppure no, lo scopriremo venerdì 25 giugno quando gli sviluppatori pubblicheranno l'app per assistere al reveal del gameplay su PlayStation 5. Inizialmente previsto per il 22 giugno, l'annuncio è stato rinviato di qualche giorno e arriverà solamente alla fine della settimana, tra pochi giorni ne sapremo di più.