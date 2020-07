Skater XL: disponibile da oggi su PS4 e Xbox One, lo skate torna su console

Dopo oltre un anno e mezzo di early access su PC, Skater XL è finalmente disponibile anche su console PlayStation 4 e Xbox One. Per l'occasione gli sviluppatori di Easy Day hanno preparato un trailer di lancio inedito.

Ancora una volta il team di sviluppo ha voluto sottolineare il grande peso della community di Skater XL, definita come vera forza trainante del gioco. La versione 1.0 per console porterà i giocatori alla scoperta delle mappe tratte dai migliori skatepark del mondo tra cui merita una menzione Downtown LA, il gigantesco The Big Ramp, Easy Day High School e i livelli creati dalla community come Grant Park e Streets.

Tra i protagonisti di Skater XL compaiono i professionisti dello skateboard come Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta e Brandon Westgate tutti completamente personalizzabili con oltre 30 marchi originali. Skater XL è il primo di una serie di giochi che segnano il ritorno della tavola a rotelle nel mondo dei videogame. Electronic Arts ha infatti annunciato il nuovo Skate 4 mentre Activison si appresta a tornare sulle rampe con Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Skater XL è ora disponibile su PC (Steam), Xbox One e PlayStation 4. Per la versione Nintendo Switch non è ancora stata annunciata la data di lancio.