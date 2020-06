Skater XL si espande con il livello Easy Day Academy High School

Gli autori di Easy Day Studios presentano un nuovo livello di Skater XL a loro "dedicato", Easy Day Academy High School, durante l'evento digitale Future Games Show.

Il trailer, ricco di scene di gioco, testimonia l'impegno profuso dagli autori di questo progetto per espanderne i contenuti e affinarne il motore fisico e le animazioni depitate a gestire i trick e le abilità degli skater. A trarne giovamento saranno sia gli utenti alle prime armi che i giocatori più esperti, merito dei numerosi "ostacoli" dove potersi esercitare per memorizzare ogni singolo trick.

Il nuovo livello è già disponibile nella versione PC del titolo: per tutti gli altri, ci sarà da attendere fino al 28 luglio per assistere al lancio di Skater XL su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Date un'occhiata al video e fateci sapere che cosa ne pensate della nuova ambientazione introdotta dal team Easy Day.

Oltre a questo filmato di Skater XL, ricordiamo ai nostri lettori che nel frattempo sono disponibili anche il video gameplay di Quantum Error e il trailer di presentazione di Dustborn, anch'essi presentati durante lo show digitale organizzato da GamesRadar per mostrarci i giochi in arrivo su PC e console, sia di questa che della prossima generazione, tra la seconda metà del 2020 e la prima metà del prossimo anno.