Skater XL per PS4, Xbox One e PC posticipato; versione Switch senza data

Easy Day Studios ha annunciato d'aver posticipato il lancio della versione 1.0 di Skater XL, inizialmente fissato per il 7 luglio. Le edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC sono ora previste per il 28 luglio, mentre per una nuova data per la versione Nintendo Switch dovremo attendere qualche settimana.

"Nonostante tutti i nostri sforzi, e parzialmente a causa di cose al di fuori del nostro controllo, abbiamo spostato il lancio fisico e digitale di Skater XL 1.0 per PlayStation 4, Xbox One e PC al 28 luglio. Nelle prossime settimane annunceremo anche la nuova data d'uscita per Nintendo Switch. Apprezziamo notevolmente la vostra pazienza mentre continuiamo a lavorare alla finalizzazione del gioco", scrivono i ragazzi di Easy Day Studios nel comunicato ufficiale.

Gli sviluppatori hanno inoltre assicurato che continueranno al lavorare alla rifinitura dei contenuti e delle funzionalità, e che da qui fino all'uscita del gioco mostreranno con regolarità materiale incentrato su contenuti inediti, a partire dal video intitolato "Easy Day High School" che potete visionare in calce a questa notizia.

Skater XL, ricordiamo, è ora acquistabile su Steam in versione Accesso Anticipato al prezzo di 16,79 euro. Con questo gioco gli sviluppatori mirano a offrire una simulazione accurata della disciplina, facendo "sentire i giocatori connessi alla tavola come mai prima d'ora" grazie all'implementazione di controlli intuitivi. L'ambientazione open world include delle aree frequentate da skater realmente esistenti, come la celebre Courthouse di Los Angeles.