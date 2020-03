Skater XL: il simulatore di skateboard uscirà nel 2020 su PS4, Xbox One e Switch

Gli sviluppatori indipendenti di Easy Day Studios confermano di essere al lavoro sulle versioni PS4, Xbox One e Switch di Skater XL, un simulatore di skateboard con ambientazione open world che proverà a riportare in auge questo genere di esperienze sportive dopo gli innumerevoli rinvii di Skate 4.

Con l'approdo su console di Skater XL, gli autori della software house losangelina puntano a evolvere le dinamiche di gameplay della versione già disponibile da fine 2018. Tra le innovazioni promesse, citiamo il miglioramento del comparto grafico e una revisione del sistema di controllo che dovrebbe rendere ancora più reattivi e immediati i movimenti dello skateboard.

Grazie anche all'introduzione di nuovi controlli, il team di Easy Day punta a regalare agli appassionati del genere un gioco di skateboard autentico, fluido e reattivo, con centinaia di trick da padroneggiare e degli scenari da esplorare liberamente. Alcuni degli skatepark ricreati dagli sviluppatori americani saranno identici alle loro controparti reali, come il Courthouse di Los Angeles.

Skater XL si trova attualmente in versione Early Access su Steam: l'uscita su console dovrebbe perciò avvenire in coincidenza del lancio della versione finale su PC, prevista indicativamente per metà 2020. Cosa ne pensate di questo progetto? Date un'occhiata al video e alle immagini di Skater XL che trovate in cima e in calce alla notizia.