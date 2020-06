Skelattack in arrivo su PC e console: difendere i Dungeon nei panni di uno Scheletro!

La community videoludica è sempre pronta a vestire i panni di un eroe umano destinato a farsi strada tra dungeon oscuri e popolati da inquietanti e pericolose creature: Skelattack punta a sovvertire la tradizione.

L'action platformer 2D proposta dal team di Ukuza pone infatti i giocatori nei panni di un "comune" scheletro incantato posto a difesa dei meravigliosi tesori che si celano nelle oscurità della sua dimora. Occupato in un pacifico ed eterno riposo, il protagonista di Skelattack sarà risvegliato da un segnale d'allarme che annuncia l'ingresso nei dungeon di pericolosi invasori, determinati a saccheggiare il dominio degli scheletri.

Per fronteggiare gli umani, e non solo, lo scheletro Skully potrà contare sul supporto di Imber, un fedele compagno pipistrello. Armato di spada e di incantesimi, il protagonista potrà dilettarsi nel sfoggiare le proprie abilità di guerriero - o stregone - immortale. Per proteggere i tesori nascosti nei Dungeon che è chiamato a difendere, Skully dovrà cimentarsi in pericolose Boss Fight e fronteggiare pericoli ad ogni angolo.



Con l'obiettivo di offrire un punto di vista insolito sulle avventure di stampo dungeon crawler, Skelattack è in dirittura di arrivo su PC e console. Per avere un assaggio delle atmosfere proposte da Ukuza, direttamente in apertura a questa news trovate un gameplay trailer dedicato.