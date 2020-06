Skelattack: l'ossuto eroe del nuovo platform 2D di Konami combatte in video

Con la partecipazione di Konami nel ruolo di publisher, gli sviluppatori di Ukuza Inc. lanciano Skelattack. Per festeggiare il grande evento, gli autori indie pubblicano un video che riassume l'esperienza di gioco del loro platform 2D.

Il protagonista di Skelattack è Skully, una creatura scheletrica dell'Underworld, una dimensione parallela contigua all'aldilà degli esseri umani. Impersonando questo ossuto guerriero, gli appassionati di avventure a scorrimento possono visitare luoghi stravaganti e portare a termine delle missioni di vario genere insieme all'amica pipistrello Imber.

Pur essendo appena passato a miglior vita, il povero Skully deve rimettersi in gioco e cercare di riportare la "pace eterna" tra gli abitanti dell'Underworld prima che il sacro fuoco della Fiamma Blu si spenga in assenza di Elzedon, lo scheletro anziano del regno che è stato catturato dagli umani. Il trailer di lancio si focalizza appunto sulle ambientazioni esplorabili, sui nemici da affrontare e sulla varietà di enigmi, ostacoli e trappole da superare.

Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Skelattack che trovate sulle pagine di Everyeye in coincidenza dell'arrivo del nuovo platform firmato Ukuza e Konami su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.