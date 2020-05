Skeletal Avenger: un video svela il rogue-lite in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato il trailer d'annuncio di Skeletal Avenger, un particolare gioco d'azione con elementi rogue-lite che vede protagonista un buffo scheletro in cerca di vendetta.

A differenza dei classici giochi di questo tipo, la nostra avventura avrà inizio nelle profondità di un dungeon e lo scheletrico eroe dovrà lottare per trovare l'uscita. Oltre alla possibilità di procurarsi armi ed armature, il protagonista avrà l'opportunità di decapitarsi per attivare una speciale abilità il cui effetto varia in base al copricapo indossato. Tra gli altri elementi caratteristici svelati dagli sviluppatori troviamo la modalità cooperativa locale per un massimo di 4 giocatori e un sistema di controllo incredibilmente reattivo.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che l'arrivo del gioco è previsto entro la fine del 2020 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Su Steam è già stata aperta la pagina ufficiale del prodotto, attraverso la quale è possibile aggiungerlo alla propria lista dei desideri.

