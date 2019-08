Skellboy: immagini e video di annuncio dell'action GDR per PC e Nintendo Switch

Il team di UmaikiGames approfitta della vetrina mediatica della Gamescom 2019 e del Nintendo Indie World per annunciare Skellboy, un'avventura in salsa action GDR che arriverà su PC e Nintendo Switch alla fine dell'anno.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori di Umaiki Games graviterà attorno alla simpatica figura di Skippy, uno scheletro quadrato e flessibile che dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per impedire al mago di corte del Regno di Cubold di evocare un esercito di non morti.

Il progetto, così come possiamo intuire ammirando le immagini e il video di presentazione della GC 2019, si caratterizza per uno squisito comparto grafico in pixel art (come il recentemente annunciato The Touryst per Switch) che offre allo spettatore l'impressione di addentrarsi in un colorato microcosmo dalle fattezze di un piccolo diorama disegnato a mano.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, Skellboy farà della personalizzazione dell'esperienza ludica la sua arma più affilata grazie alla possibilità di modificare a piacimento le parti del corpo di Skippy per abbracciare diversi stili di combattimento ed evolvere nuove abilità. La progressione metroidvania dell'avventura darà così modo agli utenti di esplorare dungeon sempre più originali e di imbattersi in creature che, una volta sconfitte, regaleranno nuovi potenziamenti al nostro ossuto alter-ego.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'eroe del nuovo titolo di Umaiki, informiamo chi ci segue e che l'uscita di Skellboy è prevista per il 3 dicembre su PC (Steam) e Nintendo Switch.