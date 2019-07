Skelobowser è il nuovo personaggio di Mario Tennis Aces

A distanza di un anno dall'uscita del gioco, continuano ad arrivare nuovi personaggi su Mario Tennis Aces, vista l'introduzione di Skelobowser. Si tratta, come potrete intuire dal nome, della versione scheletrica di Bowser, che sarà disponibile da questo mese nel roster del gioco.

Sarà il sedicesimo personaggio aggiunto, ed è stato introdotto con un trailer che potete vedere in apertura della news. Come i precedenti giocatori, per sbloccare Skelobowser (Dry Bowser in lingua originale), sarà sufficiente giocare il torneo online di questo mese.

Se però non siete giocatori online, o non disponete dell'abbonamento di Nintendo Switch Online, non preoccupatevi: dovrete solo aspettare un po' di più, visto che Skelobowser sarà poi aggiunto per tutti gratuitamente nel mese di agosto.

L'ultimo personaggio aggiunto al roster del gioco fu Pianta Piranha Falò, che arrivò proprio il mese scorso. Non è chiaro al momento se Skelobowser sarà proprio l'ultima aggiunta, o se il supporto di Nintendo continuerà.

Per approfondire sul videogame intanto, potete leggere la nostra recensione di Mario Tennis Aces, e chissà che non vi convinca e non diventi il vostro gioco dell'estate.