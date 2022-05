Sker Ritual: l'FPS horror cooperativo terrorizza nel Gameplay Reveal

Le fucine digitali di Wales Interactive sfornano le primissime scene di gameplay di Sker Ritual, lo sparatutto cooperativo a tinte horror destinato ad approdare questa estate su PC e successivamente su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Abbandonato l'approccio thrilling del precedente Maid of Sker, il team gallese proseguirà il racconto dei Quiet Ones prendendo spunto dall'esperienza sparatutto degli horror votati alla cooperativa. Nel titolo dovremo affrontare orde di creature inedite e mostri familiari ai fan della serie, ciascuno dei quali vanterà dei poteri soprannaturali unici che richiederanno l'evoluzione e il potenziamento costante delle armi steampunk in possesso del proprio alter-ego.

Il Gameplay Reveal ci tuffa nelle atmosfere a tinte oscure di Sker Ritual per farci fronteggiare un esercito di mostri composto da Banshee, Mariner, fantasmi e dall'immancabile Abraham di Maid of Sker. Sul fronte prettamente ludico, lo sparatutto di Wales Interactive non richiederà necessariamente l'accesso alle lobby cooperative: i patiti di FPS singleplayer potranno comunque cimentarsi nelle medesime sfide coop grazie al sistema integrato dagli sviluppatori per scalare l'intensità delle ore nemiche in base, appunto, al numero di giocatori in partita.

Come ogni sparatutto cooperativo che si rispetti, naturalmente anche Sker Ritual vanterà un profondo sistema di personalizzazione, soprattutto per quanto concerne le modifiche applicabili al volto tramite delle maschere a tema folk, gotico, zombie, sci-fi, soprannaturale e tanto altro. Date un'occhiata al video e alle immagini in calce e in cima alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di Sker Ritual.