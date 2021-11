Sker Ritual: svelato il nuovo FPS horror cooperativo per PC, PS5 e Xbox Series X/S

Dopo aver dato forma all'inquietante racconto a tinte oscure di Maid of Sker, gli sviluppatori indipendenti di Wales Interactive esplorano un nuovo genere di esperienze horror annunciando Sker Ritual, uno sparatutto votato alla cooperativa e destinato ad approdare nel 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Il prossimo progetto targato Wales Interactive continuerà a sondare la dimensione dell'orrore plasmata con Maid of Sker per abbracciare il linguaggio ludico degli FPS coop come Left 4 Dead o il recente Back 4 Blood.

Il perno attorno al quale graviterà l'esperienza di gioco di Sker Ritual sarà infatti rappresentato dalle sfide da completare all'interno di arene piene di creature da abbattere: ciascuno scenario potrà contenere un massimo di 4 giocatori, ognuno con il suo set di abilità, armi e specializzazioni complementari.

La sopravvivenza agli assalti dei nemici guidati dalla minaccia soprannaturale dei Quiet Ones passerà solo ed esclusivamente per la collaborazione tra i membri della propria squadra, o almeno questo è il messaggio che gli sviluppatori indie ci trasmettono con le frenetiche battaglie che caratterizzano il video di presentazione di Sker Ritual.

Il lancio del titolo è previsto nel secondo trimestre del 2022 su PC e successivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il reveal trailer di questo progetto, fateci sapere che cosa ne pensate. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate sia la recensione di Maid of Sker a firma di Cristina Bona che la recensione di Back 4 Blood curata da Alessandro Bruni.