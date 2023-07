Skibidi Toilet, da TikTok e YT ai videogiochi: 50 milioni di download su mobile

Il mercato del mobile gaming spopola ormai anche in Italia, così come nel resto del mondo, portando all'attenzione del pubblico anche fenomeni social piuttosto peculiari.

Tra questi ultimi trova spazio Skibidi Toilet, una serie realizzata dall'animatore georgiano attivo in rete come DaFuqBoom. Il content creator ha dato vita a un immaginario tra l'inquietante e il surreale, che ha progressivamente spopolato tramite una web serie trasmessa su YouTube e TikTok. Quest'ultima vede al centro della scena una folle battaglia per il potere, combattuta tra terrificanti entità insediatesi all'interno di gabinetti e una forma di vita antropomorfa ibridata con videocamere e schermi TV.

Per ragioni che solo la sociologia potrebbe probabilmente illustrare nei dettagli, il mondo di Skibidi Toilet ha finito per conquistarsi una grande notorietà, soprattutto tra i giovanissimi. Sulla scia di una esponenziale crescita del fenomeno sui social, hanno iniziato a prendere vita anche videogiochi mobile ispirati alla creazione di DaFuqBoom. Tali produzioni si sono dimostrate in grado di intercettare il pubblico di appassionati della web serie, sino a raggiungere il notevole traguardo di oltre cinquanta milioni di download in tutto il mondo.



Nel mercato globale, il 2022 ha visto Roblox trainare l'intero comparto dei mobile gaming. Un trend affiancato da una grande crescita dei titoli di genere action.