Skies of Arcadia Remastered esiste davvero, tanti insider lo confermano

Durante l'ultima puntata del podcast di XboxERA si è parlato di Skies of Arcadia Remastered: Shpeshal Nick ha rivelato che una riedizione del gioco è in fase di sviluppo, senza rivelare ulteriori dettagli. Poco dopo si diffondono sul web alcuni presunti screenshot... ed è qui che interviene Insider Gaming.

Secondo la fonte, le immagini trapelate sono assolutamente autentiche e una versione rimasterizzata di Skies of Arcadia è in fase di sviluppo, sebbene non ci siano indicazioni sul publisher, sullo studio di sviluppo e su eventuali tempistiche legate all'annuncio e all'uscita.

Al momento insomma sembra non sia possibile saperne di più ma Insider Gaming non ha dubbi e dopo aver consultato le proprie fonti fidate conferma l'esistenza del progetto Skies of Arcadia Remastered. Per chi non se lo ricordasse, Skies of Arcadia è un JRPG sviluppato da Overworks e pubblicato da SEGA nel 2000 sul compianto Dreamcast, pubblicato anche su GameCube nel 2002 con il titolo Skies of Arcadia Legends. Il gioco è stato accolto positivamente all'epoca, diventando un piccolo cult, ma registrando vendite al di sotto delle aspettative, complice anche la ridotta base installata di Dreamcast e GameCube.

Negli anni si è parlato più volte di un possibile Skies of Arcadia 2 ma i piani per un sequel non si sono mai concretizzati. Insider Gaming ha contattato SEGA per saperne di più riguardo un possibile coinvolgimento del publisher giapponese nel progetto Skies of Arcadia Remastered.