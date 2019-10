Skigerfall: la nuova mod di TES V integra la campagna principale di Daggerfall in Skyrim

Il modder Oracus0 è un grande appassionato della saga fantasy di The Elder Scrolls: servendosi dell'editor di Bethesda e dei tool amatoriali, lo sviluppatore dilettante ha così deciso di ricreare l'intera storia principale di Daggerfall all'interno dell'universo di TES V Skyrim.

Nel corso dei lunghi mesi richiesti al modder per dare forma a questo progetto, Oracus0 ha trascritto le linee di dialogo della storia di Daggerfall e plasmato da zero le ambientazioni, i personaggi, i nemici e le missioni della campagna principale del capolavoro ruolistico lanciato nel 1996 su PC in ambiente MS-DOS.

Non potendo ricreare l'intero mondo virtuale di TES II Daggerfall viste le sue incredibili dimensioni (la mappa di gioco supera per estensione quella delle isole della Gran Bretagna!), l'autore di Skygerfall si è così concentrato sugli intrecci narrativi tra l'eroe e i personaggi che concorrono a formare la trama del secondo capitolo di The Elder Scrolls.

L'aspetto volutamente retrò degli scenari che fanno da sfondo alla storia di Skygerfall non rende giustizia al modder, che per raggiungere il suo scopo si è avvalso del supporto di decine di designer e programmatori dilettanti, così come di diversi gruppi di fan di Daggerfall, di esperti della serie di The Elder Scrolls e persino del consenso di molti sviluppatori di Bethesda e CD Projekt (per l'utilizzo di asset provenienti dal primo The Witcher, più a tono con le ambientazioni di TES II). Il ciclopico progetto di Skygerfall (disponibile gratis su PC sia per la versione base di Skyrim che per la Special Edition) va così ad aggiungersi alle mod titaniche di Skywind e Skyblivion, le total conversion gratuite che trasformano le gelide lande open world di Skyrim nelle regioni ingame esplorabili di Morrowind e Oblivion.