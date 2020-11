Skin adesive per PS5 di scarsa qualità?: Dbrand risponde piccata ai clienti

Dbrand è una azienda specializzata nella produzione di skin adesive per vari dispositivi elettronici, tra i nuovi prodotti troviamo una serie di cover adesive per PlayStation 5 che stanno apparentemente creando alcuni problemi all'azienda.

Su Reddit è stato aperto un topic che invita caldamente a non comprare le skin adesive per PS5, parere condiviso anche da alcuni YouTuber americani, le skin in questione sarebbero infatti molto difficili da applicare e il risultato finale non è perfetto.

Dbrand è intervenuta nel post con dichiarazioni piuttosto piccate ed ha affermato che tutti coloro che hanno preordinato una skin verranno rimborsati dal momento che il prodotto non è conforme alle aspettative. Purtroppo la forma non convenzionale della superficie di PS5 rende difficile creare un foglio adesivo capace di aderire perfettamente, la colla verrà quindi riformulata e il prodotto rimesso in vendita in una versione migliorata.

La compagnia fa sapere di "non aver alcun interesse a mettere in vendita prodotti che possano generare centinaia di richieste di risarcimento", non mancano però vere e proprie parole di fuoco nei confronti dei consumatori, accusati di essere solo dei "somari (il termine giusto è molto più colorito) incapaci di applicare un semplice adesivo." Problemi simili sembrano essersi presentati anche con le skin per AirPods PRO, con Dbrand che sta pensando di ritirarle dal commercio per le troppe lamentele ricevute.