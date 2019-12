La skin Agente del Caos torna nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

In attesa dell'aggiornamento 11.30 di Fortnite, che arriverà nella giornata di domani, come di consueto è arrivato il quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite, ed ora sono in vendita alcuni oggetti davvero interessanti, tra cui la skin Agente del Caos, che torna finalmente disponibile.

Il costume era stato introdotto ad Halloween 2019 e costa 1500 V-Bucks, essendo di grado epico. Non è l'unica skin costosa che troviamo oggi, dato che per portarvi a casa la Ark, leggendaria, dovrete spendere ben 2000 V-Bucks. Sempre per quanto riguarda le skin c'è anche il costume da Hot Dog, Brat, e Survival Specialist, entrambe da 1200 V-Bucks.

Tra gli altri oggetti in vendita troviamo il piccone Virtue e la copertura Divine, mentre tra le Daily Sales, oltre alla skin Survival Specialist già citata sopra, c'è anche il costume da cactus Prickly Patroller, il piccone Studded Axe e diversi balletti sfiziosi, tra cui Pizza Party, Prickly Pose e Wiggle.

Come sempre vi ricordiamo che gli oggetti in vendita hanno il solo effetto di cambiare il look del vostro personaggio, ma non vi daranno alcun vantaggio in battaglia. Che ne pensate dei nuovi oggetti? Avete già pensato a cosa comprare?

Sapevate che Fortnite sarà presente ai The Game Awards? Cosa avrà in serbo per noi Epic Games?