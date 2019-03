La skin Carbon di Fortnite gratis con PlayStation Plus, ecco come ottenerla

Buone notizie per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, che ora possono scaricare la nuova skin e il back bling Carbon su Fortnite gratuitamente, come già avvenuto per altri piccoli pacchetti del seguitissimo Battle Royale di Epic Games.

Se avete una sottoscrizione al servizio di Sony dunque, potete avere accesso ai due nuovi oggetti: non molto per uno "Starter Pack" ma hey, è pur sempre gratis. Non sono infatti stati inclusi V-Bucks questa volta all'interno, né altri oggetti speciali.

Si tratta dell'outfit Carbon Commando, che era già stato anticipato da alcuni leak dei soliti data miners dopo l'aggiornamento 8.10 di Fortnite, e del relativo back bling, che saranno presto disponibili in tutti i Paesi (se non li trovate in questo momento, saranno inseriti presto).

Per scaricare il pack, il metodo più semplice è ovviamente quello di cercare la pagina di Fortnite sullo store direttamente dalla propria console e selezionare l'oggetto, ricordiamo disponibile in esclusiva per i possessori di un abbonamento al servizio PlayStation Plus. In alternativa è possibile effettuare la ricerca anche sul proprio browser.

I nuovi oggetti in questione potete vederli in calce alla news e vi ricordiamo, come di consueto, che apportano modifiche unicamente estetiche al vostro personaggio, e non offrono dunque alcun vantaggio competitivo. Per personalizzare ulteriormente il vostro personaggio, potete dare un'occhiata anche agli oggetti dello shop di Fortnite di oggi. Che ve ne pare? Ne approfitterete?