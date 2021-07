Skin Deep: un trailer svela il bizzarro FPS di Annapurna

Nel corso dell'evento Annapurna Interactive Showcase c'è stato anche spazio per un prodotto folle come Skin Deep, uno sparatutto in prima persona ambientato nello spazio.

In Skin Deep il giocatore prende il controllo di un uomo che, mentre è a bordo di una nave spaziale, si ritrova a dover fronteggiare un'orda di pirati che prende d'assalto il mezzo. Sebbene vi sia la possibilità di eliminare gli avversari con delle armi da fuoco come in un tradizionale shooter con visuale in soggettiva, il gioco permette di avere la totale libertà di approccio alle situazioni e in giro per la nave vi sono numerosi elementi con i quali interagire per far fuori nei modi più strani questi loschi individui. Nel filmato possiamo ad esempio vedere che, finite le munizioni, il protagonista lancia l'arma su un tasto che apre un portellone e risucchia l'unico nemico nei paraggi.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio del gioco, va precisato che non vi sono al momento informazioni sulla finestra di lancio e che non sembrano essere previste ulteriori versioni oltre a quella per PC, in arrivo solo su Steam. A tal proposito, sul client Valve trovate la pagina ufficiale di Skin Deep con svariate informazioni sul titolo e la possibilità di aggiungerlo alla lista dei desideri.

