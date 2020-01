Skin di Fortnite: i costumi Fennix e Rubino arrivano nel negozio il 14 gennaio

In attesa del nuovo aggiornamento 11.40 di Fortnite (apparentemente scomparso dai radar) Epic Games aggiorna il negozio in-game con nuovi contenuti tra cui skin, emote, strumenti di raccolta e nuova musica per il celebre Battle Royale.

Tra le novità di oggi (martedì 14 gennaio) troviamo la skin Rubino in vendita a 1.200 V-Buck e Dominio, questa proposta invece a 1.500 V-Buck, circa 12 e 15 euro rispettivamente. Da segnalare anche i costumi Gran Tracannus, Guerriera delle Highlands, Fennix, il brano musicale Amiciamicissimi e le emote Elegante, Vero Amore e Sprinkle Dance.

Fortnite Skin 14 gennaio

Rubino (Skin) - 1.200 V-Bucks

Dominio (Skin) - 1.500 V-Bucks

Fennix (Costume) - 1.200 V-Bucks

Sprinkle Dance (Emote) - 500 V-Bucks

Amiciamicissimi (Musica) - 200 V-Bucks

Elegante (Emote) - 500 V-Bucks

Vero Amore (Emote) - 200 V-Bucks

Gran Tracannus (Skin) - 1.500 V-Bucks

Guerriera delle Highlands (Costume) - 1.500 V-Bucks

L'aggiornamento 11.40 di Fortnite dovrebbe uscire questa settimana, al momento però non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games per questo sembra improbabile che la patch possa essere pubblicata nella giornata di oggi. Con ogni probabilità l'update raggiungerà i server di Fortnite domani (mercoledì 15 gennaio) in attesa delle nuove Sfide della Settimana previste invece per giovedì 16.