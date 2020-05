Skin Fortnite gratis? Un sito promette meraviglie ma è solo una truffa

In questi ultimi giorni si è diffusa a macchia d'olio uno scam legato a Fortnite: un sito promette skin per il Battle Royale di Epic completamente gratis, tuttavia come facilmente immaginabile si tratta solamente di una truffa pensata per rubare gli account degli ignari giocatori.

Il sito denominato Fortnite Skin Generator promette di regalare skin semplicemente scegliendo da una lista che include centinaia di outfit, tra cui costumi rari molto difficili da trovare in quanto legati a vecchi Pass della Battaglia o eventi promozionali a tempo limitato. Una volta completati i passaggi il sito chiede di aggiungere il proprio nome utente di Fortnite ed è qui che inizia il raggiro, con il giocatore che viene invitato a installare alcune app sul proprio smartphone per aggiungere le skin al profilo.

Attenzione quindi perchè l'invito dei truffatori è quello di farvi installare software di dubbia provenienza capace di rubare dati personali salvati sul vostro smartphone, diffidate da qualsiasi proposta di questo tipo e prestate la massima attenzione. Ricordatevi che non esistono siti in grado di regalare skin di Fortnite e sono rarissimi i casi di costumi offerti gratuitamente dalla stessa Epic Games, dunque diffidate e se qualcuno vi chiede i dati del profilo Fortnite, non andate oltre.